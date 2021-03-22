Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Vaka sayılarındaki artışın engellenmesi ve vatandaşların salgından korunabilmesi için kısıtlamalarda yeni kararlar alınıyor. Eskişehir yeni kısıtlama alınan şehirlerden... Alınan yeni kısıtlama kararları 65 yaş üstü vatandaşları kapsıyor. Yeni kısıtlama kararlarının alınmasının ardından Eskişehir'de 65 yaş üstüne kısıtlama, yasak var mı? Toplu taşıma, pazar yasağı var mı? internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte bu soruların yanıtları...

Eskişehir'de, koronavirüs kısıtlamaları hakkında alınan yeni tedbirler 65 yaş üstü vatandaşları kapsıyor. Riskli grubu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları koronavirüsten korumak için bir takım kısıtlamalar getirildi.

BU SAATLERDE TOPLU TAŞIMAYI KULLANAMAYACAKLAR

Alınan kararlar kapsamında sosyal hayata yeni kısıtlamalar getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Saatlere bakıldığında günün en yoğun zaman aralığını kapsadığı göze çarpıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluktan korunmaya çalışılacak.

Günün en yoğun saatleri olan 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 aralığında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşımı kullanmaları yasaklandı. Yasaklar kapsamında istisnai durumlar da bulunuyor. İş yerleriyle ilgili SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak.

ALIŞVERİŞLERE SAAT 12.00'DEN SONRA İZİN YOK

65 yaş ve üzeri gruptakilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için belirli saat aralığında alışveriş yapmalarına izin verilecek. Semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerini saat 12.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Eskişehir'de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükselmişti.