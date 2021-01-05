Eskişehir'de akıl almaz hırsızlık! Bisikletiyle gelip motosikleti çaldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dükkanın önünde bir kuryenin anahtarı üzerinde bıraktığı motosikleti bisikletiyle gelip çalan hırsız pes dedirtti. Durumu fark eden kuryenin ihbarı sonucu polis hırsız için arama çalışması başlatırken hırsızın çalma anı ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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05 Ocak 2021 Salı 13:58
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