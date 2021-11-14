Eskişehir'de akılalmaz olay! Atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Korkunç olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi’ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Tesiste görev yapan çalışanlar, atıkların geçtiği bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların gördükleri karşısında yaşadığı şoku atlatmasının ardından emniyet ekiplerine haber verildi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET MORGA KALDIRILDI

Ayıklama bantı üzerinde üstü beyaz örtü ile örtülmüş şekilde bulunan bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi’nin yaptığı incelemelerin ardından sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan araştırma sonrasında olay yerine saat 20.00’den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve bant üzerinde ayrıştırılmaya başlandığı belirlendi. Bebeğin annesi henüz tespit edilemezken ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.