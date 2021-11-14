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  3. Eskişehir'de akılalmaz olay! Atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Eskişehir'de akılalmaz olay! Atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Eskişehir'de akılalmaz bir olay meydana geldi. Şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Bebek cesedi görünce neye uğradığını şaşıran çalışanlar durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi.

Eskişehir'de akılalmaz olay! Atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Korkunç olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi’ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Tesiste görev yapan çalışanlar, atıkların geçtiği bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların gördükleri karşısında yaşadığı şoku atlatmasının ardından emniyet ekiplerine haber verildi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET MORGA KALDIRILDI

Ayıklama bantı üzerinde üstü beyaz örtü ile örtülmüş şekilde bulunan bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi’nin yaptığı incelemelerin ardından sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görenler şoke oldu! Atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan araştırma sonrasında olay yerine saat 20.00’den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve bant üzerinde ayrıştırılmaya başlandığı belirlendi. Bebeğin annesi henüz tespit edilemezken ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görenler şoke oldu! Atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

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