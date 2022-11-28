Eskişehir'de bir garip olay! Yetkililer bozulan su otomatına akla hayale gelmeyecek bir yöntem buldu!

Eskişehir'de vatandaşların su yükleme alanında bulunan otomatın bozulması sonrası yetkililer kimsenin aklına gelmeyecek çözüm yolu buldu.

YAYINLAMA
Google News
Eskişehir'de bir garip olay! Yetkililer bozulan su otomatına akla hayale gelmeyecek bir yöntem buldu!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yüzde 70'lik su zammı kararının uygulanması öncesinde, vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı. Su yükleme noktasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.

Eskişehir'de bir garip olay! Yetkililer bozulan su otomatına akla hayale gelmeyecek bir yöntem buldu!

PARAYI OTOMAT DEĞİL, İNSAN ELİ ALIYOR

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde olduğu belirtilen bir su yükleme noktası üzerinde bulunan ve verilen parayı kabul eden otomatik kısmın söküldüğü görülüyor. Boş olan bölüme para uzatan bir vatandaşın parasını, içeriden bir el alıp parayı karta yüklüyor. Vatandaş, toplam 400 TL'yi içerdeki görevliye uzatarak, bakiyesini arttırıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri güldürürken, onlarca da yorum topladı.

Eskişehir'de bir garip olay! Yetkililer bozulan su otomatına akla hayale gelmeyecek bir yöntem buldu!

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İlgililer, Sumatik'in para kabul bölümünün arızalandığını, yoğunluk yüzünden vatandaşları mağdur etmemek için bir görevlinin paraları cihaz içinden eliyle aldığını anlattı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 21-27 Kasım arasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 21-27 Kasım arasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı?
Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı?
Mahkemede serbest bırakılan hırsızların akılalmaz cesareti! Bakın polisin neyini çaldı!
Mahkemede serbest bırakılan hırsızların akılalmaz cesareti! Bakın polisin neyini çaldı!
İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...
İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...
Son Haberler
Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: "İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor"
Kahin Kerem Ökten, müjdeyi verdi! Kar yağışının tarihini açıkladı: "İstanbul'a normallerin üzerinde kar geliyor"
Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi
Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi
Eskişehir'de bir garip olay! Yetkililer bozulan su otomatına akla hayale gelmeyecek bir yöntem buldu!
Eskişehir'de bir garip olay! Yetkililer bozulan su otomatına akla hayale gelmeyecek bir yöntem buldu!
Elite dizisinin Sara'sı Carmen Arrufat'tan nefes kesen pozlar! Bornozlu fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu
Elite dizisinin Sara'sı Carmen Arrufat'tan nefes kesen pozlar! Bornozlu fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) hizmetleriyle sektördeki etkisini artırıyor
Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) hizmetleriyle sektördeki etkisini artırıyor
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var