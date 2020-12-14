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  3. Eskişehir'de çaldığı otomobille hırsızlık avına çıkınca yakayı ele verdi

Eskişehir'de çaldığı otomobille hırsızlık avına çıkınca yakayı ele verdi

Eskişehir'de bir kişi, çaldığı araçla yetinmeyip tekrar hırsızlık yapmaya kalkışınca polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Eskişehir'de çaldığı otomobille hırsızlık avına çıkınca yakayı ele verdi

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olan bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sormak istedi. Bekçileri fark eden şüpheli çalıntı olduğu tespit edilen araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli Batuhan A.'nın üzerinde yapılan aramalarda bir evden çalındığı tespit edilen ziynet eşyaları ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Batuhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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