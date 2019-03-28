Eskişehir’de cinayet davasında karar

Eskişehir'de bıçaklı kavgaya karışarak bir kişinin öldürülmesine sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanıklardan Y.T. 15 yıl, O.A. ise 10 yıl hapis cezası aldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Y.T. duruşmada yaptığı ifadesinde, olayın, maktül Murat Alaağaç'ın kız arkadaşını taciz ettiği için yaşandığını belirtti. Her iki sanık da pişmanlığını ifade ederken mahkeme heyeti Y.T.'ye 15, O.A.'ya ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda gerçekleşmişti. Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T ve O.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, O.A. yanında bulunan bıçakla Murat Alaağaç'ı farklı yerlerinden bıçaklamıştı. Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılmış ve ağır yaralanan Alaağaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: İHA