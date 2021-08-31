AFAD'dan gelen bilgiye göre Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki Eskişehir'de deprem mi oldu? Eskişehir neden sallandı 31 Ağustos 2021? Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

ESKİŞEHİR'DE DEPREM Mİ OLDU? ESKİŞEHİR NEDEN SALLANDI 31 AĞUSTOS 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple, Ankara, Eskişehir, Afyon illerinde de deprem hissedildi.

Son dakika | AFAD duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem

Ankara'da deprem mi oldu? Ankara neden sallandı 31 Ağustos 2021?

Afyon'da deprem mi oldu? Afyon neden sallandı 31 Ağustos 2021?