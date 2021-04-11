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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 191,72 gram metamfetamin ile değişik türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram esrar 0,86 gram kokain, 2 adet ecstacy hap, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak "suçundan işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

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