Eskişehir'de etil alkol operasyonu

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 1 litrelik 912 şişe etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip, piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere ait 2 aracı kent merkezinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 1 litrelik 912 şişe içki yapımında kullanılan etil alkol, 309 aroma kiti, 200 tekrar kullanılmak üzere sökülmüş kapşon ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA