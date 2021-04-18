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  3. Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar önüne geleni uçurdu

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar önüne geleni uçurdu

Meteorolojinin uyarısının ardından Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar çöp konteynırlarını devirirken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar önüne geleni uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan kuvvetli rüzgâr özellikle Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili oldu. Saatteki hızı 50 ila 80 kilometre arasında değişen rüzgâr bazı çöp konteynırlarının devrilmesine neden oldu. Vatandaşların zaman zaman kuvvetli rüzgârda yürümekte zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü, vatandaşları olası soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar önüne geleni uçurdu

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar önüne geleni uçurdu

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar önüne geleni uçurdu

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