Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 2 teğmen yakalandı

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan biri meslekten ihraç edilmiş 2 teğmen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan muvazzaf teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen teğmen E.G.'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Savcılık talimatıyla saklandıkları evlerde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında soruşturma açılan şehirlere gönderileceği belirtildi.

DHA