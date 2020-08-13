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  3. Eskişehir’de hafriyat kamyonu apartmana girişine düştü!

Eskişehir’de hafriyat kamyonu apartmana girişine düştü!

Eskişehir’de sürücüsünün içinde bulunduğu park halindeki hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü hareket ederek apartmanın girişine uçtu. Sürücünün aracın içinden atlayarak kurtulduğu kazada apartmanda tedbir amaçlı tahliye edildi. Hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartıldı.

Eskişehir'in Uluönder Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü park halindeki hafriyat kamyonu hareket ederek gürültüyle apartmanın girişine düştü. Apartman sakinlerinin deprem zannedip dışarı çıktığı olayda sürücü ise kamyondan atlayarak kurtuldu. Olay yerine çağrılan çekici ile kamyon çıkartılırken yaşanan olayda kimse yaralanmadı.

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13 Ağustos 2020 Perşembe 17:21
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