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Eskişehirde iğrenç iddia! Zabıta aracında tecavüz edildi!

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinde görevli olan zabıtaların, araçlarına aldığı kadını Sultandere bölgesine götürmesiyle birlikte durdukları bölgede sabah saatlerine kadar kadına tecavüz ettikleri iddia edildi. GPRS cihazında yapılan incelemelerde aracın bölgeden ayrılmadığı tespit edilirken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zabıta ekipleri hakkında Eskişehir Odunpazarı Belediyesi soruşturma başlattı.

Eskişehirde iğrenç iddia! Zabıta aracında tecavüz edildi!

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinde görevli A.E. ile B.T.'nin, 8 Ekim Cuma gece vardiyasında 26 BE 838 plakalı resmi zabıta aracı ile alışveriş merkezi yakınında bir kadın ile buluşarak, kadını Sultandere bölgesine götürdüğü ileri sürüldü.

Aracın, bu bölgede bir süre durduktan sonra Sarısungur Mahallesine geçtiği belirlendi. Sabaha kadar bölgeden ayrılmayan aracın gittiği alanlar GPRS cihazında yapılan incelemelerde ise tek tek tespit edildi.

Eskişehirde iğrenç iddia! Zabıta aracında tecavüz edildi!

GECE BOYU TECAVÜZ EDİLDİ İDDİASI

Sabah saatlerinde tecavüze uğradığı iddia edilen kadını bırakan zabıtaların ardından görevlerini devir teslim yaptıktan sonra evlerine gittiği öğrenildi. Ardından gece kendisine tecavüz ettiği iddia edilen kadın, polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan iki zabıta personeli adliyeye sevk edildi.

Eskişehirde iğrenç iddia! Zabıta aracında tecavüz edildi!

Odunpazarı Belediyesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan personeller hakkında soruşturma başlattı. 

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