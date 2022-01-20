Eskişehir'de iki polis memuru 3 gün arayla intihar etti! Eskişehir Valiliği bünyesinde görev yapan polis memurları Murat A. ve Ahmet Ş. intihar etti.

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Alınan bilgilere göre Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir Valiliği’nde görev yapan evli ve iki çocuk babası Murat A. (35) 16 Ocak günü beylik tabancasıyla intihar eti. Murat A.’nın hayatını kaybetmesi memleketi Kastamonu’daki ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Bu olayın üzerinden 3 gün geçmesinin ardından Eskişehir Valiliği’nde Valilik Özel Kalem’inde çalışan 36 yaşındaki komiser Ahmet Ş.’de Muttalip Mevkii’ne giderek aracının içinde beylik tabancasıyla intihar etti. Komiser Ahmet Ş.’nin cenazesi memleketi Elazığ’a gönderildi. Kaynak: Sakarya Gazetesi ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Tayfun Altuntaş Haberler, Son Dakika Haberleri eskişehirpolisintihar