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  3. Eskişehir'de iki polis memuru 3 gün arayla intihar etti!

Eskişehir'de iki polis memuru 3 gün arayla intihar etti!

Eskişehir Valiliği bünyesinde görev yapan polis memurları Murat A. ve Ahmet Ş. intihar etti.

Eskişehir'de iki polis memuru 3 gün arayla intihar etti!

Alınan bilgilere göre Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir Valiliği’nde görev yapan evli ve iki çocuk babası Murat A. (35) 16 Ocak günü beylik tabancasıyla intihar eti.  Murat A.’nın hayatını kaybetmesi memleketi Kastamonu’daki ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 

Bu olayın üzerinden 3 gün geçmesinin ardından Eskişehir Valiliği’nde Valilik Özel Kalem’inde çalışan 36 yaşındaki komiser Ahmet Ş.’de Muttalip Mevkii’ne giderek aracının içinde beylik tabancasıyla intihar etti. Komiser Ahmet Ş.’nin cenazesi memleketi Elazığ’a gönderildi. 

Kaynak: Sakarya Gazetesi 

Eskişehir'de iki polis memuru 3 gün arayla intihar etti!

Tayfun Altuntaş
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