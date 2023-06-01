Eskişehir'de ilginç olay, düşerek yaralanan adam ilk yardım yapılmasını kabul etmedi

Eskişehir'de kaldırımdan düştüğü için dişi kırılan ve kafası kanayan adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kendisine pansuman yapmasına izin vermedi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN ONU TEDAVİ ETMESİNE İZİN VERMEDİ

Tepebaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir adam kaldırımdan düşerek hafif yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve çevre esnafı düşen adamın yardımına koştu. Dişi kırılan ve kafasında kanama meydana gelen vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kendisine ilk yardımda bulunmasına izin vermedi. Hafif yaralanan adam tedaviyi kabul etmediğine dair bir belge imzaladıktan sonra sağlık ekipleri hiçbir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar, düşen vatandaşın sarhoş olduğunu iddia ettiler.

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