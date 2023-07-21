Eskişehir'de kaldırımda yürüyen yaya hastanelik oldu!

Eskişehir'de viraja hızlı girdiği iddia edilen 73 yaşındaki sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

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Eskişehir'de kaldırımda yürüyen yaya hastanelik oldu!

Eskişehir'de viraja hızlı girdiği iddia edilen 73 yaşındaki sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde aracıyla seyir halinde olan 73 yaşındaki Ali D., viraja hızlı girmesi sonucu 34 DD 5135 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada kaldırımda küçük yaştaki oğluyla birlikte yürüyen 49 yaşındaki Nursel E.'ye çarpan otomobil, yoldan çıktı. Kazada, şans eseri Nursel E.'nin küçük yaştaki çocuğuna bir şey olmadı.

Eskişehir'de kaldırımda yürüyen yaya hastanelik oldu!

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı Nursel E., sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası 73 yaşındaki sürücü Ali D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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