Eskişehir’de karantinaya alınan evler dezenfekte edildi

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, Afgan ailelerin yeni doğan bebek için düzenlediği pilav gününün ardından koronavirüs vakalarında artış yaşanan Huzur Mahallesi'nde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 10 bin nüfuslu Huzur Mahallesi'nde yaşayan Afganista uyruklu aileler, 3 Temmuz günü, yeni doğan bir bebek için pilav günü yaptı. Ailelerin birlikte pilav yedikleri günün ardından günlük işlerde çalışan Afganlardan bazılarında koronavirüs belirtileri görülmeye başlandı. Bunun üzerine yapılan Covid-19 testlerinden 20'si pozitif çıktı. Hemen harekete geçen filyasyon ekipleri 20 evde yaşayan ailelerin pilav gününe katıldığını ve hastalık teşhis edilen 20 kişi ile temas kurduklarını saptadı. Aileler karantinaya alındı.

Odunpazarı Belediyesi bugün karantinaya alınan evler ile mahallede dezenfeksiyon işlemi yaptı. Belediye yetkilileri, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için birinci öncelik. Bu nedenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Tespit edilen vakaların ikamet ettikleri evlerde ivedi bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek" dedi.

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Kaynak: DHA