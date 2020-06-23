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  3. Eskişehir'de korkunç cinayet! Kasten öldürdüğü kadın için ''Çok pişmanım'' dedi

Eskişehir'de korkunç cinayet! Kasten öldürdüğü kadın için ''Çok pişmanım'' dedi

Eskişehir'de 42 yaşındaki bir kişi birlikte yaşadığı kadını 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan katil savunmasında ''Çok pişmanım'' dese de müebbet hapis cezasından kaçamadı.

Eskişehir'de korkunç cinayet! Kasten öldürdüğü kadın için ''Çok pişmanım'' dedi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde birlikte yaşadığı 52 yaşındaki kadını 9 yerinden bıçaklayarak öldüren bir kişi, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Tacettin Yağız, 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı. Ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Tacettin Yağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.


Eskişehir'de korkunç cinayet! Kasten öldürdüğü kadın için ''Çok pişmanım'' dedi

Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Tacettin Yağız’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir'de korkunç cinayet! Kasten öldürdüğü kadın için ''Çok pişmanım'' dediEskişehir'de korkunç cinayet! Kasten öldürdüğü kadın için ''Çok pişmanım'' dedi

Okan Gül
Video Editörü


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