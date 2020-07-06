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  3. Eskişehir'de korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralı

Eskişehir'de korkunç kaza! 1 ölü 5 yaralı

Eskişehir'de kız isteme merasiminden dönen bir ailenin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aracın taklalar attığı azada, 5 kişi yaralanırken bir kişide hayatını kaybetti.

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06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:15

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