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  3. Eskişehir’de korkunç kaza! İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Eskişehir’de korkunç kaza! İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Eskişehir’de korkunç kaza! İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşanan kazada, yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile işçi servisi çarpıştı. Kaza sonrası can pazarına dönen yolda itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye personeli ile işçi servisinde bulunan işçilerden 9'u yaralandı.

Eskişehir’de korkunç kaza! İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar oluşan bir işçinin hayati tehlikesi devam ederken, 47 yaşındaki işçi Satılmış D. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. 

Öte yandan yangın yerine başka bir itfaiye aracı gönderildiği ve yangının söndürüldüğü öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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