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  3. Eskişehir'de kurulan pazarda oluşan kalabalık endişelendirdi

Eskişehir'de kurulan pazarda oluşan kalabalık endişelendirdi

Eskişehir'de kurulan haftanın son semt pazarında Ramazan yoğunluğu yaşanırken mesafe kuralları unutuldu.

Eskişehir'de kurulan pazarda oluşan kalabalık endişelendirdi

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının insanların alışveriş alışkanlıklarına olan etkileri devam ediyor. Bu kısıtlamalara göre pazar yerleri artık hafta içi kurulurken, vatandaş da taze meyve sebze ihtiyacını bu günlerde karşılıyor. Haftanın son günü kurulan Odunpazarı bölgesi Kırmızıtoprak mahallesindeki Cuma pazarının, Ramazan ayının da gelmesiyle haftanın diğer günlerine göre daha yoğun talep aldığı görüldü.

Öte yandan Eskişehir'de her geçen gün artan vaka sayılarına ek olarak pazarlarda yaşanan bu yoğunluk, sosyal mesafe açısından tedirgin etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de kurulan pazarda oluşan kalabalık endişelendirdi

Eskişehir'de kurulan pazarda oluşan kalabalık endişelendirdi

Eskişehir'de kurulan pazarda oluşan kalabalık endişelendirdi

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