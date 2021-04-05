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  3. Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

Eskişehir'de gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgâr, cadde ve sokaklarda çöplerin ve birçok nesnenin yollara saçılmasına sebep oldu.

Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

Meteoroloji 3. Bölge Genel Müdürlüğü, bölge için günlük hava durumu tahmin raporunda Eskişehir'in de yer aldığı bölge için bugün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.

KÖTÜ MANZARALAR OLUŞTU

Yağışlar zaman zaman kendini gösterirken, saatte 50 ile 90 kilometre hızla eseceği açıklanan rüzgârın, şiddetini arttırarak sokak ve caddelerde bulunan çöp kutuları, dubalar, bisikletler ve benzeri birçok malzemeyi çevreye saçtığı görüldü. Yerlerde uçuşan çöpler şehrin işlek caddelerinde kötü manzaralar oluştururken, yürümekte zorluk yaşayan vatandaşlara rüzgârın yanı sıra devrilen reklam dubaları ve bisikletlerin de engel olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr sebebiyle sokaktaki çöpler havalara uçuştu!

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