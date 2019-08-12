Eskişehir'de 'laf atma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de İlhan Gök'ün göğsünden bıçaklanıp öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen B.A. tutuklandı, Erdem A. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.A.'nın ifadesinde, İlhan Gök ve kavgada kolundan yaralanan üvey kardeşi Ümit E.'nin, yanlarındaki eşlerine laf atarak küfür ettiklerini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdüğü bildirildi.

DHA