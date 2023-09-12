Eskişehir’de manav tezgâhlarında kış meyveleri yerini almaya başladı

Eskişehir'de manav tezgâhlarında yaz meyvelerinin sezonu kapanırken, yerini kış meyveleri almaya başladı.

Eskişehir'de yaz sıcakları etkisini kaybetmeye başlarken, tezgâhlardan yaz meyveleri geri çekilmeye başlandı. Tezgahlarda mandalina, armut, portakal gibi meyvelerin olduğu gözlemlendi. Manav satıcıları şeftali, erik, çilek gibi meyvelerin sezonunun kapanacağını belirterek, portakal, mandalina greyfurt, kivi, elmanın tezgâhlarda yerini alacağını söyledi.

"Vatandaşın talebi azaldı"

Eskişehir'de bir manavın mağaza sorumluluğunu yapan Murat Kestel, yaz meyvelerinin yavaş yavaş düştüğünü ifade etti. Birkaç gündür vatandaşların okul alışverişine ağırlık vermesinden dolayı meyve satışlarının yavaşladığını dile getiren Kestel, "Tezgâhlarda yaz meyve satışları devam ediyor. Mevsim yavaş yavaş kışa dönüyor. Yaz meyveleri arasında üzüm kalır. Şeftali, armut, erik, çilek gibi meyveler tezgâhtan kalacak. Sonra portakal, mandalina, elma, muz tezgâhlarda olacaktır. Vatandaşlar son günlerde okul ihtiyaçlarına ağırlık verdiği için satışlarımız biraz yavaşladı. Vatandaşın talebi azaldı. Ama yine işlerimiz artacaktır. Bir ay sonra kış meyveleri tamamen tezgâhlara gelir. Portakal, mandalina, greyfurt satışları birkaç hafta sonra başlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)