Eskişehir’de mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 289 bin 923'e ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Mart ayı sonu itibarıyla Eskişehir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 902 adet artarak, 289 bin 923 adet olduğu belirtildi.

Açıklamada bu araçlar arasında, 169 bin 605 adet otomobil, 46 bin 302 adet kamyonet, 32 bin 134 motosiklet, 24 bin 72 adet traktör, 10 bin 659 adet kamyon, 3 bin 828 adet minibüs, 2 bin 638 adet otobüs, 685 adet özel amaçlı taşıtlarla olduğu da ifade edildi.

Öte yandan Eskişehir ilinde mart ayında 8 bin 743 adet taşıtın devri yapılırken devri yapılan toplam 8 bin 743 taşıt içinde otomobil 6 bin 283 ile ilk sırada yer aldı.

Kaynak: İHA