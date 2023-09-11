Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu

Eskişehir'de 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci okullara geri dönerken, Reşat Benli İlkokulu'nda öğrencilerin gösterileri eşliğinde İlköğretim Haftası açılış töreni düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu

Eskişehir'de 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci okullara geri dönerken, Reşat Benli İlkokulu'nda öğrencilerin gösterileri eşliğinde İlköğretim Haftası açılış töreni düzenlendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Celal Ererdi Anaokulu öğrencisi Nilsu Kodaz "Okul Türküsü" adlı şiirini okudu. Sonrasında Reşat Benli İlkokulu Müdür Fatma Zehra Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy konuşmalarını yaparken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okulların açılmasıyla ilgili yayınladığı mesajı okundu. Programın devamında Reşat Benli İlkokulu 1'inci sınıf Öğrencisi Metehan Kahya'nın "okulumuz" adlı şiiri dinlendi. Törende Milli İrade İlkokulu öğrencileri ritim gösterisi yaparken, Milli Zafer İlkokulu'nun halk oyunu gösterisi seyredildi. Gösterilerin bitmesiyle 4'üncü sınıf öğrencileri 1'inci sınıf öğrencilerine çiçek takdim ederken, Vali Hüseyin Aksoy öğrencilerle fotoğraf çekildi ve sınıfları ziyaret etti.

"Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum"

Programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Eğitim camiamızın çok değerli yöneticileri, sevgili öğrenciler, değerli veliler, anılarımız için unutulmaz bir yer edinecek güzel ve önemli günlerde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün ilimiz genelinde biraz önce müdürümüzün de ifade ettiği gibi 520 okulumuzda 147 bin 273 öğrencimiz ve 11 bin 485 öğretmenimiz ile eğitim öğretime başlıyoruz. Heyecanını hep beraber yaşadığımız yeni eğitim öğretim yılının çocuklarımıza, velilerimize, eğitim camiamıza, Eskişehir'imize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İlimizde bugün itibariyle 520 okulda, 147 bin 277 öğrenci okullarıyla ve öğretmenleriyle buluştu"

Programda konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ise şunları söyledi: "Sevgili öğrencilerimiz, İlköğretim Haftası münasebetiyle yaptığımız tören için birlikte bulunuyoruz. Bu vesileyle saygıyla selamlıyorum ve törenimize hoş geldiniz diyorum. Oldukça uzun ve güzel bir tatilden sonra bugün okullarımızı açmış bulunuyoruz. Bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanları için bu eğitim öğretim yılının sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. İlimizde bugün itibariyle 520 okulda, 147 bin 273 öğrenci okullarıyla ve öğretmenleriyle buluşmuş bulunuyorlar. Bu vesileyle onlara da başarılar diliyorum."

Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekin, Muharip Hava Kuvvetler Komutanı İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve protokol mensupları katıldı.

Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu

Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu

Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu

Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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