Eskişehir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı (2) Eskişehir'de 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilen operasyonda polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler T.D., Ü.D. Y.S. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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