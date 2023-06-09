Eskişehir'de sara krizne giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu

Eskişehir'de direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde kendi kullandığı aracıyla seyir halinde olan Tanzer K., sara nöbeti geçirmesinden dolayı yönetimindeki 26 ACK 090 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 26 ABR 697 ve FLN-243 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonucu 3 araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, Tanzer K. geçirdiği sara nöbetinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

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"Polis memuru arayıp kaza olduğunu söyledi"

Kazada yol kenarında park halindeki aracı büyük hasar gören Ayşe Dağlı, "Bu bölgede işlerim vardı, aracı park edip ayrıldım. Polis memuru arayıp kaza olduğunu söyledi. Plakamı duyduğumda çok şaşırdım. Kazadır, yapacak bir şey yok. Allah çarpana yardımcı olsun, rahatsızlanmış. Hepimize geçmiş olsun. Olacağı varmış, sağlık olsun" dedi.

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Kaza yapan aracın sürücüsünün kendinde olmadığını ve kriz geçirdiğini anlatan görgü şahidi Ömer Can Uysal, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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