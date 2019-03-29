Eskişehir’de seçim güvenliği

Eskişehir'de, 31 Mart 2019 Pazar yapılacak yerel seçimler dolayısı ile 2 bin 517 polisin güvenlik hizmetinde görev yapacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçiminde, seçim öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tedbirlerin alınarak seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla; Emniyet Müdürlüğümüzce Eskişehir İli Polis sorumluluk bölgelerinde; il merkezinde bin 628 ve dış ilçelerde 139 olmak üzere kurulacak olan toplam bin 767 sandıkta, il merkezinde 2 bin 265 ve dış ilçelerde 252 olmak üzere toplam 2 bin 517 personelimiz Pazar günü saat: 05.00 itibarıyla görev alacaklardır" denildi.

Kaynak: İHA