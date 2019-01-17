Eskişehir’de seyirlik kar manzaraları

Eskişehir'i önceki gün etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Eskişehir'de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı, bugün ise yerini güneşe bıraktı. Kar yağışı sebebiyle adeta Eskişehir beyaz bir örtüyle kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yollardaki karlar tuzlama çalışmaları yapan ekipler tarafından temizlenirken, ağaçlarda, bahçelerde duran karlar, güneşinde etkisini göstermesiyle eşsiz bir manzara oluşturdu. Sokaklarda gezen hayvanların kar ile olan görüntüleri ise tatlı ama zorlu mücadelelerini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA