Eskişehir’de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına sebep oldu.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun başladığında dışarıda olan vatandaşlar kapalı yerlere sığınırken, şiddetli rüzgar da ağaçların dallarını kırdı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışların hafta sonuna kadar aralıklarda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA