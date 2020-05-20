İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Eskişehir’de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir’de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına sebep oldu.

Eskişehir’de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına sebep oldu.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun başladığında dışarıda olan vatandaşlar kapalı yerlere sığınırken, şiddetli rüzgar da ağaçların dallarını kırdı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışların hafta sonuna kadar aralıklarda devam edeceği öğrenildi.

Eskişehir’de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir’de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir’de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Kaynak: İHA


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT