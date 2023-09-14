Eskişehir’de sucul istilacı türler ve hayalet av araçları farkındalık etkinlikleri yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde "Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları Farkındalık Etkinlikleri" toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen "Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları Farkındalık Etkinlikleri" toplantısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Kemal Çevik'in açılış konuşmasıyla başlayan farkındalık toplantısında Prof. Dr. Özgür Emiroğlu Eskişehir İç Sularında Bulunan İstilacı Türler, İstilacı Türlerin Doğal Yaşama Olumsuz Etkileri ve İstilacı Türlerle Mücadele Yöntemleri hakkında; Doç. Dr. Sadi Aksu Hayalet Avcılık ve Zararları, Hayalet Av Araçları ve Hayalet Avcılıkla Mücadele Yöntemleri hakkında; Biyoçeşitlilik ve Çevre Koordinatörü Derya Özcan ise Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Avcılıkla Mücadele konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar, mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemeler hakkında sunumlar yaptı.

İstilacı türlerin zararları ve mücadele yöntemleri ile sucul hayatı tehlikeye atan hayalet avcılık ve hayalet av araçları hakkında vatandaşların, özellikle amatör ve ticari balıkçıların farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen toplantıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Kemal Çevik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Biyoçeşitlilik ve Çevre Koordinatörü Derya Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadi Aksu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar, teknik personel, amatör ve ticari balıkçılar, balıkçı dernekleri ve ilgili kuruluşların üyeleri katıldı.

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Balıkçıların bilgilendirildiği ve tüm katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen farkındalık toplantısı soru cevap kısmından sonra sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)