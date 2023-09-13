Eskişehir’de süne mücadelesi sonbaharda da devam edecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı süne mücadelesi sonbahar döneminde yapılacak olan çalışmalarla devam edecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eskişehir’de süne mücadelesi sonbaharda da devam edecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı süne mücadelesi sonbahar döneminde yapılacak olan çalışmalarla devam edecek.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince 2023 yılı süne mücadelesi İlkbahar döneminde kışlamış ergin sürveyleri ile başlayıp, 9-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl süne mücadelesi Eskişehir'e bağlı 11 ilçede, 259 köyde 1 milyon 921 bin 940 dekar alanda yürütüldü. Çalışmalara 1 merkez kontrol ekibi ve 19 ilçe sürvey ekibi olmak üzere 20 ekipte toplam 61 teknik eleman katıldı.

2022 yılı sonbahar ve 2023 yılı ilkbahar aylarında yapılan kışlak sayımlarında birim alandaki kışlayan süne sayısı her ne kadar önceki yıla göre artış gösterse de bu yıl da buğdayda kaliteyi ve fiyatı etkileyecek oranda olmayacağı tahmin edilmişti. Buna paralel olarak Eskişehir'de kışlamış ergin sürveyinde 0,5 ve üzeri ünite tespit edilmediğinden yumurta paraziti ve nimf sürveylerine çıkılmadı. Merkez kontrol ekibi arazilerde kontrollerine devam etti. Yapılan çalışmaların doğruluğunun tespiti ve değerlendirilmesi amacı ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince çiftçilerden hasat sırasında, satış sırasında ve depolarından alınan 426 adet numune konu uzmanlarınca analiz edilmiş ve beklentiler doğrultusunda süne emgi ortalamasının tarihi düşük seviye olan yüzde 0,216 olduğu tespit edildi.

2023 yılı süne mücadelesi çalışmaları kasım ayı içerisinde Eskişehir'de 14 adet olan kışlaklarda süne sayımı ile sona erecek.

Çiftçilerin büyük emekler vererek yetiştirdikleri ürünlerinin hastalık ve zararlılardan korunması için Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince tarım arazilerindeki kontrol çalışmaları titizlikle devam edecek.

Eskişehir’de süne mücadelesi sonbaharda da devam edecek

Eskişehir’de süne mücadelesi sonbaharda da devam edecek

Eskişehir’de süne mücadelesi sonbaharda da devam edecek

Eskişehir’de süne mücadelesi sonbaharda da devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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