Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 25 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen A.Y, D.K. ve N.l'nın içinde bulunduğu otomobili Sivrihisar- Ankara yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 25 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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DHA