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Eskişehir'de tarihi heykelcikler ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi.

Eskişehir'de tarihi heykelcikler ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T., C.D. ve M.D.'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Jandarma, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 küçük taş heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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