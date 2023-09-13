Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı

Eskişehir'de bulunan tekvandocu Hatice Kübra Yangın'ın antrenörü olduğu Ömer Efe Özkan, Nisanur Faideci ve İrem Işel Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik ile 3 altın madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı

Eskişehir'de bulunan tekvandocu Hatice Kübra Yangın'ın antrenörü olduğu Ömer Efe Özkan, Nisanur Faideci ve İrem Işel Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik ile 3 altın madalya kazandı.

Minikler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından bu yıl 05 - 10 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirildi. Yaklaşık 885 kulübün ve 6 binin üzerinde sporcunun katılım gösterdiği belirtilen organizasyonda tekvandocu Hatice Kübra Yangın'ın öğrencileri de yer aldı. 5 gün süren şampiyonaya Eskişehir'den katılan 12 yaşındaki Ömer Efe Özkan "57+ kilogram Erkek Minikler'de, 11 yaşındaki Nisanur Faideci "45 kilogram Bayan Minikler'de, 11 yaşındaki İrem Işel ise "36 kilogram Bayan Minikler'de birincilik elde ederek 3 altın madalya kazandı. Tek kulüpten 3 şampiyon çıkaran tekvandocu Hatice Kübra Yangın velilerden takdir toplarken, gelecekte milli formayı giymeye aday çocuklar Eskişehir'in gurur kaynağı oldu.

"Ara vermeden haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar"

Hem antrenör hem de şampiyonlardan İrem Işel'in babası olan Barış Işel, "Kızım yaklaşık 5 yıldır tekvando branşıyla ilgilenmekte. Geçen sene katıldığımız ilk Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğünü elde ettik. Daha sonra bu yıl 5-10 Eylül Sivas'ta yapılan yine Minikler Türkiye Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla 3 tane birincilik çıkardılar. Bir tanesi de benim kızım İrem oldu. Ara vermeden haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar. Geri kalan 1 günde diğer illere maçlar yapmaya giderek tecrübe kazanıyorlar. Amacımız inşallah bu kulüpten milli sporcular yetiştirip, bayrağımızı en güzel şekilde Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda dalgalandırmak. Bu bizim en büyük hedefimiz. Bu konuda Hatice Kübra hocamız da sağ olsun. O çocuklarımız birer cevher ve çok güzel bir hocanın elinde işleniyorlar" dedi.

"Gelecekte ben de dünyada ve Avrupa'da bilinen bir sporcu olmak istiyorum"

57+ kilogram Erkek Minikler'de birinci olan 12 yaşındaki Ömer Efe Özkan, "Zorlu bir süreçti. Çok çalıştık. Arkadaşlarım bize çok destek verdi. Hatice hocam da bizi bırakmadı. Her konuda destek oldu. Biz elimizdeki imkânların yettiği kadar çabaladık. Kendimizi zorlamaya çalıştık. Hangi şart olursa olsun antrenör iyi olduğu sürece sporcu da iyi oluyor. Hocamıza teşekkür ederiz. Gelecekte ben de dünyada ve Avrupa'da bilinen bir sporcu olmak istiyorum. Kariyer hedefim de bu yönde ilerlemek" ifadelerini kullandı.

"Çok onurlu ve gururluyum"

45 kilogram Bayan Minikler'de birinci olan 11 yaşındaki Nisanur Faideci, "Eskişehir'de 2 tane birinciliğim, 1 tane ikinciliğim var. Türkiye Şampiyonası'nda da birinciliğim var. Bu sporda 5'inci yıla girdim ve zor bir süreçti. Birinci olmak bence kolay değil. Çok çalışmak ve çok emek sarf etmek lazım. Tabii ki de çok onurlu ve gururluyum. Bu süreçte antrenörüm, ailem, arkadaşlarım ve bir sürü destek veren kişi oldu. Onlar sayesinde birinci liglere geldim. Gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.

"Akşamları okuldan çıktıktan sonra direkt antrenmana geliyorum"

36 kilogram Bayan Minikler'de birinci olan Irem Işel ise, şunları söyledi:

"Öncelikle hocamız çok iyiydi. Bize hep destek verdi. Çok zorlu bir süreçti ama çok çalıştık. Akşamları okuldan çıktıktan sonra direkt antrenmana geliyorum. Ödevlerimi sabah yapıyorum, okula öyle gidiyorum. Böyle olması notlarım açısından bazen sıkıntısı oluyor ama yapacak bir şey yok, buna rağmen devam ediyoruz. Bu sporu çok seviyorum. Hedeflerimden birisi, önümüzdeki hafta Avrupa seçmesinde birinci olup Avrupa'ya gitmek. O olmazsa ikinci olup Balkan'a gitmek."

Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı

Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı

Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı

Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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