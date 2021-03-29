Eskişehir'de test skandalı! Sonuçlar karıştı: Pozitif hastalar topluma karıştı, negatifler karantinaya alındı!

Eskişehir'deki şehir hastanesinde koronavirüs şüphelilerine yapılan PCR testleri sonuçlarının karıltığı iddiası vatandaşları tedirgin etti. Pozitif olmasına rağmen veri girişindeki hata yüzünden negatif sanılan Kovid hastalarının topluma karıştığı belirtilirken negatif hastaların da izolasyon altına alındığı öne sürüldü. Yapılan kontrollerin sonucunda fark edilen yanlışlığın sonucunda test sahipleri tek tek aranarak bilgilendirildi. Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

SONUÇLAR HATALI İŞLENDİ

Eskişehir'de koronavirüs tedavi hizmeti sunan üç hastaneden biri olan şehir hastanesinde geçtiğimiz perşembe günü 90 kişiye yapılan Kovid-19 PCR testlerinin sonuçları bilgisayara işlenirken iddiaya göre sistemde testlerin tümü negatif ya da pozitif olarak hatalı olarak işaretlendi.

Bu hatanın ardından testi negatif olanlara pozitif, pozitif olanlara ise negatif olduğu bilgilendirmesi yapıldı. Test sonuçlarının sisteme işlenmesinin ardından pozitif olduğu sanılan hastalara, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından ilaç verilerek tedavi uygulanmaya başlandı.

HASTANE AÇIKLAMA YAPMADI

Yapılan kontrollerin ardından veri girişlerinde hata yapıldığının anlaşılması üzerine filyasyon ekiplerince aranan hastalara durum izah edildi. Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, Eskişehir Valiliği’nin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Konuya ilişkin hastane yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.