Eskişehir’de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı

Eskişehir'de bir motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece Sivrihisar ilçesi Şehit Binbaşı Osman Nuri Gülses Caddesi'nde gerçekleşti. Kazada H.A. idaresindeki motosiklet, O.K. hakimiyetindeki traktörle çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araç sürücüsü de yaralanırken, motosiklet sürücüsü H.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan H.A., 112 ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA