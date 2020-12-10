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Eskişehir'de vahşet: Define ararken patlayıcıyı infilak ettiren arkadaşını döverek öldürdüler!

Eskişehir'de bir grup, kaçak kazı alanında define ararken aralarından bir kişinin patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Eylemi gerçekleştirdiği düşünülen Mehmet S., arkadaşları tarafından darbedilerek öldürüldü.

Eskişehir'de vahşet: Define ararken patlayıcıyı infilak ettiren arkadaşını döverek öldürdüler!

Eskişehir’de kaçak kazı alanında define ararken hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 şahıs yaralandı. Patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşünen şahıslar, arkadaşları Mehmet S.'yi darbederek öldürdü.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi ilçesi yaşanana olayda, Mehmet S., Sevinç E., Murat K., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K., define aramak için Sakarıılıca Parmaklı mevkiine gitti. Burada önlerine çıkan kayayı patlatmak için hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı kullandıkları sırada yaşanan infilak sonucu Ömer K. ve Mehmet S. ağır yaralandı.

Eskişehir'de vahşet: Define ararken patlayıcıyı infilak ettiren arkadaşını döverek öldürdüler!

Ardından Ömer K.'nın kardeşleri Kaan K. ile Bekir K., patlamaya neden olduğu iddiasıyla yaralanan Mehmet S.'yi darbetmeye başladı.

YARALIYI DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Daha sonra durumu bildirmek için 112’yi arayan Sevinç E. ile Servet K., yaralanan Mehmet S.'yi 26 VK 734 plakalı otomobile bindirip Tepebaşı ilçesine bağlı Koyunlar Mahallesi’ne gitti. Ancak 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaptıkları muayene sonucunda Mehmet S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir'de vahşet: Define ararken patlayıcıyı infilak ettiren arkadaşını döverek öldürdüler!

Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalelerin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Ömer K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Eskişehir'de vahşet: Define ararken patlayıcıyı infilak ettiren arkadaşını döverek öldürdüler!

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet S.'nin cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de vahşet: Define ararken patlayıcıyı infilak ettiren arkadaşını döverek öldürdüler!

Berna Akkaya
Editör


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