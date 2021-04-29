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Eskişehir’de vatandaşlar tam kapanmadan önce sıcak havanın keyfini sürdü

Eskişehir'de vatandaşlar tam kapanmaya saatler kala baharın gelişiyle şenlenen cadde ve sokaklarda dolaşarak sıcak havanın tadını çıkardı.

Eskişehir’de vatandaşlar tam kapanmadan önce sıcak havanın keyfini sürdü

Hava sıcaklığının yaklaşık 25 derece civarında olduğu Eskişehir'de yaşam daha da hareketlendi. İnsanlar, alışverişlerin yanı sıra aileleriyle yürüyüşe çıktı, evcil hayvanlarını dolaştırmanın keyfini yaşadı. İstiklal mahallesinde bulunan Porsuk Bulvarı etrafında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, tam kapanma öncesi gezip temiz hava aldı. Cıvıl cıvıl olan güneşli günde kaydedilen görüntüler kart postalları andırdı. Sokak sanatçılarının melodileriyle keyifli bir gün geçiren Eskişehirliler, bu anları kayda almayı da ihmal etmedi. Genel olarak maske mesafe kuralına uyduğu görülse de, parklarda oluşan insan yoğunluğundan dolayı zaman zaman sosyal mesafenin unutulması da dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eskişehir’de vatandaşlar tam kapanmadan önce sıcak havanın keyfini sürdü

Eskişehir’de vatandaşlar tam kapanmadan önce sıcak havanın keyfini sürdü

Eskişehir’de vatandaşlar tam kapanmadan önce sıcak havanın keyfini sürdü

Eskişehir’de vatandaşlar tam kapanmadan önce sıcak havanın keyfini sürdü

Eskişehir’de vatandaşlar tam kapanmadan önce sıcak havanın keyfini sürdü

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