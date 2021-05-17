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  3. Eskişehir'de yangında mahsur kalan yaşlı adamın imdadına komşusu yetişti

Eskişehir'de yangında mahsur kalan yaşlı adamın imdadına komşusu yetişti

Eskişehir'de tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında içeride mahsur kalan 89 yaşındaki adamı komşusu dışarı çıkardı.

Eskişehir'de yangında mahsur kalan yaşlı adamın imdadına komşusu yetişti

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Tuncalı Sokağı'ndaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden komşulardan Tolga Saçaklı, içeride mahsur kalan 89 yaşındaki Celil Gezer'i dışarı çıkardı.

Yalnız yaşadığı evde dumandan etkilenen yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Tolga Saçaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde oturduğum sırada komşular yangın olduğunu söylediler. Yaşlı amcanın bulunduğu eve girdim ve onu çıkardım. Ambulans alıp hastaneye götürdü. Hafif şekilde elim yandı." dedi.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Eskişehir'de yangında mahsur kalan yaşlı adamın imdadına komşusu yetişti

Eskişehir'de yangında mahsur kalan yaşlı adamın imdadına komşusu yetişti

Eskişehir'de yangında mahsur kalan yaşlı adamın imdadına komşusu yetişti

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