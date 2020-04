Eskişehir’deki akılı su kartı akıllı çalışmıyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin herkesin evde kalması gerektiği bu zamanda akılı su kartı kullanan vatandaşları dışarıya çıkmayı mecbur bıraktığını belirterek, "Vatandaşlara daha kolay su yükleme fırsatı tanıyacak bir sistemin kurulmalı" diye belirtti.

Korona virüs nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından mekanik vanalardan su alan tüketicilerin sularının borcu olsa dahi sularının 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sularının kesilmeyeceği daha önce açıklandı. Ancak 65 yaş altı olup risk grubunda bulunmayan ancak taşıma riski olan vatandaşlar, elektronik akıllı kartlarına su yüklemek için belediyenin ESKİ su yükleme noktası olan sumatiklere, veznelere veya mobil veznelere gitmek zorunda kalıyor. Devlet tarafından sürekli olarak vatandaşların evde kalması gerektiğin vurguladığı bu günlerde, sadece su yüklemek için dışarıya gitmek zorunda kalan vatandaşlar oldukça tepkili.

Bu durumla ilgili olarak Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, belediyeye bir çağrı yaparak vatandaşlara daha kolay su yükleme fırsatı tanıyacak bir sistemin kurulması yönde açıklamada yaptı. Başkan Bakal, "Korona virüs önlemleri çerçevesinde her işlemin internetten yapılmasının teşvik edildiği bir zaman diliminde elektronik su saatlerine internetten su yüklemesi yapılmalıdır. Vatandaşların bu dönemde sadece su yüklemek için dışarıya çıkması Covid -19 bulaş riskini arttırıyor. Bu nedenle bulaşma riskini azaltmak için; elektronik su saatinde kredisi biten tüketicinin vanası kapanmasın, ALO 185'i arayıp, adres bilgilerini paylaşan her aboneye ESKİ mobil ekipleri ücreti karşılığında su yüklemesi yapsın. Yapılacak düzenlemeyle tüm abonelere; e-Belediye veya ESKİ'nin internet sitesinden kredi kart veya banka havalesi ile elektronik su saatlerine su yükleme imkânı sağlansın. Covid-19 önlemleri çerçevesinde her işlemin internetten yapılmasının teşvik edildiği bu zaman diliminde, elektronik su saatlerine e-Belediye veya mobil ekiplerce meskenlerde su yüklemesi yapılabilmelidir" diye açıkladı.

"Sosyal medyada tepki yorumları"

Uygulamayı eleştiren birçok vatandaş tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getiriyor. Tüm işlemlerini evden yapan, ancak su yüklemek için dışarıya çıkmak zorunda kalan ve isminin belirtmesini istemeyen bir vatandaş ise, yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Geçen evde su bitti. En son 50 lira yüklemiştim. Zaten yüzde 60 zam geldi ve su hızlı tükendi. Ben ellerimi yıkarken su kesildi. Elimde savun vardı. İlk önce neden kesildi diye merak ettim. Çünkü belediye bir sürelik suyun kesilmeyeceği ile ilgili açıklama yapmıştı. İlk önce belediyenin resmi sayfaya girerek açıklamasını okudum. Ama tam anlamayınca ALO 185'i aradım. Durumu anlattım, ancak onlar bu açıklamanın akılı su kartı kullananlar için geçerli olmadığı söyledi. Ben evden çıktım ve yaklaşık 1 kilometreye kadar yürüdüm. Çünkü belediyenin su yükleme noktası her yerde bulunmuyor. Yürürken bile korktum, çünkü uzun süre sonra evden çıkmıştım. Sanki virüs var diye içimde bir his vardır. Sonra yine 50 lira yükledim ve eve geri geldim. Düş aldım. Çünkü ben risk gurubundan olmazsam da taşıma riskim var. Evdekilerin ölümüne neden olmak istemem. Ama aradan 14 gün geçmedi. Eğer bana bir şey olursa ben bu işlerden sorumlu olan büyükşehri sorumlu tutacağım. Çünkü onlar bizim için bir sistem kurabilirdi. Biz her işi evden yaparken bu işi de evden yapabilmeliydik" diye anlattı.

Kaynak: İHA