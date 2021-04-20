Eskişehir'deki kapağı açık bırakılan logar adeta çöplük oldu

Eskişehir'in insanların uğrak noktalarından olan Kanlıkavak Parkı girişinde bulunan ve kapağının üzerinde "ESKİ" yazılı derin çukur, sorumsuz vatandaşlarca çöple olduruldu. Enerji içeceği şişeleri, karton kahve kutuları ve naylon poşetleri başta olmak üzere çeşitli çöplerle dolu çukur, parkın güzelliğine yakışmayan görüntüler oluşturuyor. Öte yandan ağzı yarısına kadar açık olan çukurun yanında bulunan beton kapağının kapatılmaması özellikle çukurun yakınındaki oyun parkında oynayan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Çocukların yanı sıra parkın girişi olması nedeniyle vatandaşların yolunun üzeri olması, çukura düşme tehlikesi nedeniyle tehlike arz ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI