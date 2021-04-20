Ağrı'da nehre düşerek kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldıToplayıcıların elleri boş kaldı, Kuzugöbeğini kuraklık vurduÇiftçinin hayvan merhameti! Bulduğu domuz yavrularını sütle besledi2 yıl sonra akülü araba sayesinde sokağa çıktıMerkezefendi Belediyesi’nden Anneler Günü hediyesi, Ahşap çerçeve hediye edilecekNiğde'de hayırseverler vatandaşların bakkaldaki veresiye borcunu ödediSon dakika| İBB'nin kayıp atları istifa getirdi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa ettiKayseri'de zabıta fırınlara maske ve hijyen denetimi gerçekleştiriyorVan'da görsel şölen! 40 metre yükseklikten akan Yaşar Kemal Şelalesi büyülüyor4. sınıf beşinci ve altıncı üniteleri indir! 4.sınıf çalışma fasikülleri MEB nasıl indirilir?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Eskişehir'deki kapağı açık bırakılan logar adeta çöplük oldu

Eskişehir'deki kapağı açık bırakılan logar adeta çöplük oldu

Eskişehir'de insanların yoğun olarak bulunduğu noktada kapağı açık bırakılan logarın içine vatandaşların çöplerini atmasıyla kötü görüntü ortaya çıktı.

Eskişehir'deki kapağı açık bırakılan logar adeta çöplük oldu

Eskişehir'in insanların uğrak noktalarından olan Kanlıkavak Parkı girişinde bulunan ve kapağının üzerinde "ESKİ" yazılı derin çukur, sorumsuz vatandaşlarca çöple olduruldu. Enerji içeceği şişeleri, karton kahve kutuları ve naylon poşetleri başta olmak üzere çeşitli çöplerle dolu çukur, parkın güzelliğine yakışmayan görüntüler oluşturuyor. Öte yandan ağzı yarısına kadar açık olan çukurun yanında bulunan beton kapağının kapatılmaması özellikle çukurun yakınındaki oyun parkında oynayan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Çocukların yanı sıra parkın girişi olması nedeniyle vatandaşların yolunun üzeri olması, çukura düşme tehlikesi nedeniyle tehlike arz ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eskişehir'deki kapağı açık bırakılan logar adeta çöplük oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT