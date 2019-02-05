Eskişehir’deki trafiğe kayıtlı araç sayısı azaldı

Eskişehir'de Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 130 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 130 adet azalarak 283 bin 652 oldu. Şehirdeki taşıtları; 166 bin 734 adet otomobil, 45 bin 356 adet kamyonet, 30 bin 549 motosiklet, 23 bin 518 adet traktör, 10 bin 445 adet kamyon, 3 bin 720 adet minibüs, 2 bin 679 adet otobüs, 651 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir'de aynı dönem 7 bin 664 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 664 taşıt içinde otomobil 5 bin 669 ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ise aralık ayı sonu itibariyle 22 milyon 865 bin 921 oldu.

Kaynak: İHA