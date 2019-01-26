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  3. Eskişehir’deki turistik bölgeler her zaman dolu

Eskişehir’deki turistik bölgeler her zaman dolu

Eskişehir'de bulunan turistik bölgeler mevsim gözetmeksizin ilgisini kaybetmiyor.

Eskişehir’deki turistik bölgeler her zaman dolu

Eskişehir'de bulunan turistik bölgeler mevsim gözetmeksizin ilgisini kaybetmiyor.

Bir çok turistik yeri bulunan Eskişehir, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Sazova Parkı'ndan Kurşunlu Külliyesi'ne kadar dolu olan mekanlar, kış aylarında da yoğun ilgi görüyor. Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi yerler ise Eskişehir dışından gelen vatandaşların dikkatini çekiyor. Hafta sonunu fırsat bilerek çevre illerden gelen ziyaretçiler, hem farklı yerler görüyor hem de Eskişehir'e para kazandırıyor.

Eskişehir’deki turistik bölgeler her zaman dolu

Eskişehir’deki turistik bölgeler her zaman dolu

Kaynak: İHA

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