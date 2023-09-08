Eskişehir’i milli maç heyecanı sardı

Türkiye-Ermenistan maçı öncesi milli heyecanı yaşayan sporseverler ve seyyar satıcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum çevresinde toplanmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eskişehir’i milli maç heyecanı sardı

Türkiye-Ermenistan maçı öncesi milli heyecanı yaşayan sporseverler ve seyyar satıcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum çevresinde toplanmaya başladı.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyum'unda oynanacak Türkiye-Ermenistan mücadelesinin hazırlıkları sürüyor. Akşam saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi yerinden takip etmek isteyen vatandaşlar, maçın başlamasına 11 saat kala stadyum çevresinde toplanmaya başladı. Mücadeleyi seyretmek için çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra, yurtdışından gelen sporseverler de beklemeye başladı. Maç saatini bekleyen taraftarlara, stadyum çevresinde ekmek arası köfte satan seyyar esnaflar eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan seyyar satıcılar, maç sonuna kadar yaklaşık 100 kilo köfte satmayı planladıklarını söyledi.

"Sabah 08.00'den itibaren beklemeye başladık"

Türkiye-Ermenistan mücadelesi yerinde seyredebilmek için gece saatlerinde İstanbul'dan yola çıktığını dile getiren sporsever Mesut Gönen, yaklaşık 300 kilometre yolculuk yaptığını söyledi. Milli takımı desteklemekten mutluluk duyduğunu dile ifade eden Gönen, "İstanbul'dan geliyorum, maç için geldik, kazanacağımızdan eminiz. Kadro kalitesi olarak milli takımımız Ermenistan takımından çok daha iyi. Golleri Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu ve Hakan Çalhanoğlu atacak diye düşünüyorum. İnşallah maçı kazanır, önümüzdeki maçlarımıza geçeriz. Saat 08.00'den beri burada bekliyoruz. Eskişehir'e uzun bir aradan sonra milli maç verildi, güzel olacağını düşünüyoruz, mutluyuz" dedi.

"Trafiğe yakalanmamak için erkenden yola çıktık"

Milli maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyum'unda takip etmek için Eskişehir'e gelen bir başka sporsever Mithat Karga ise şöyle konuştu;

"İstanbul'dan geliyorum. Milli maça geldik, takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah 3-0 yeneriz, vatana millete hayırlı olsun. Trafiğe yakalanmayalım diye sabah erkenden yola çıktık ve geldik. Maç saatine kadar Eskişehir'i gezmeyi planlıyorum."

Eskişehir’i milli maç heyecanı sardı

Eskişehir’i milli maç heyecanı sardı

Eskişehir’i milli maç heyecanı sardı

Eskişehir’i milli maç heyecanı sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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