Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde feci kaza! Bir aile yarım kaldı: Baba ve oğlu öldü, anne ve kızı yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza Seyitgazi İlçesi’ne bağlı Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saat 11.30 sıralarında 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı'nın hakimiyetindeki 10 F 6761 plakalı otomobil ile Onur Cihan’ın kullandığı 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araç kavşakta bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sağlık ekipleri Yakup Efe Sarı'nın kullandığı aracın ön koltuğunda oturan polis memuru Ercan Sarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Sarı'nın oğlu Yakup Efe Sarı, arka koltukta yolcu olarak bulunan eşi Zeynep Sarı ile kızı Elif Zeycan Sarı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Yaralılardan Yakup Efe Sarı, tedavi için kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan anne Zeynep Sarı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kız kardeş Elif Zeynep Sarı’nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Olay yerinde hayatını kaybeden polis memuru baba Ercan Sarı’nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.



Kazayla ilgili Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.