Eskişehirli başarılı genç sanatçının başarıları

Keman eğitimine yurt dışında devam eden Eskişehirli genç sanatçı Yağmur Tuna, 2023 yılında kendisini ve tüm yakınlarını çok mutlu eden başarılar kazandı.

Eskişehirli genç sanatçı Yağmur Tuna; Moskova Çaykovski Konservatuvarı Merkez Müzik Okulu'nda devam eden lise eğitimini, onur diploması alarak tamamladı. Tuna; Moskova Çaykovski Konservatuvarı giriş sınavlarını, yabancı öğrenciler arasından en yüksek puanı alarak kazandı. Aldığı başarılı sonuçlarla; Rusya Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz eğitim imkânı sağladığı öğrencilerden biri oldu. Günümüz önemli akademisyen keman sanatçısı Prof. Aleksandr Vinnitsky'nin Moskova Çaykovski Konservatuvarı'nın yanı sıra Finlandiya'da eğitim verdiği Turku Akademi'nin giriş sınavını kazandı. Böylece lisans eğitimini, Prof. Vinnitsky'nin öğrencisi olarak eş zamanlı iki okulda da yapabilme şansına sahip oldu. 2005 yılında Eskişehir'de doğan Yağmur Tuna; elektrik elektronik mühendisi anne babanın ikinci çocuğudur. Temel müzik ve ilk keman eğitimini; Arzu Özkaynak'tan aldı. 2015 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Gülen Ege Serter'in keman öğrencisi oldu. Lise eğitiminin son iki yılına; Moskova Çaykovski Konservatuvarı Merkez Müzik Okulu'nda Zaure Zharova'nın keman sınıfında devam etti.

Eskişehirli genç sanatçı Yağmur Tuna; "Keman eğitimini bitirerek sanat alanında Eskişehir'in gururu oldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)