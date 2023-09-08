Eskişehirli esnaf milli takımın Ermenistan’ı yeneceğine inanıyor

Eskişehir'de oynanacak Türkiye-Ermenistan maçına saatler kala milli takım formalarını giyerek hazırlık yapan esnaf, A millilerin seyircinin desteğiyle maçtan galip geleceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eskişehirli esnaf milli takımın Ermenistan’ı yeneceğine inanıyor

Eskişehir'de oynanacak Türkiye-Ermenistan maçına saatler kala milli takım formalarını giyerek hazırlık yapan esnaf, A millilerin seyircinin desteğiyle maçtan galip geleceğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında bu akşam Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesinde Eskişehir'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Köprübaşı mevkiinde bazı esnaf milli takım formalarını giyerek maç hazırlığına başladı. Esnaf, milli takım formalarını maç gününe özel satışa çıkarırken, mücadele ile ilgili görüşlerini aktardı.

"Eskişehir seyircisi çok ateşlidir, maçta tam destek vereceklerine eminim"

Milli takım formasıyla forma satışı yapan Ramazan Alay, Eskişehir seyircisinin Ermenistan karşısında A Millilere tam destek vereceğinden emin olduğunu belirtti. Milli takım maçlarının Anadolu şehirlerinde daha çok oynanması gerektiğini ifade eden Alay, "Milli takımızı desteklemek için akşam maça gideceğiz. İnşallah galip geleceğiz. Milli maçın Eskişehir'e alınması güzel bir olay. Eskişehir seyircisi çok ateşlidir, maçta tam destek vereceklerine eminim. Milli takımın diğer maçlarının da Eskişehir'de oynanmasını isterim. Eskişehir, Bursa, Kocaeli gibi Anadolu şehirlerinde milli maçlar daha çok oynanmalı. Bu şehirlerde taraftarlar takım canı yürekten desteklerler. Ermenistan'ı 3-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Milli takımdaki tüm oyuncular değerleri, hepsini beğeniyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

"Eskişehir'de bu maçların sürekli olmasını istiyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte maça giderek milli takımı destekleyeceğini belirten bir başka esnaf Ramazan Aksu ise "Türkiye - Ermenistan maçı için çok heyecanlıyız. İnşallah milli takımımızı yürekten destekleyeceğiz. Akşam stadyuma arkadaşlarla hep birlikte gideceğiz, maçı izleyeceğiz. Eskişehir'de bu maçların sürekli olmasını istiyoruz. Bence maçtan 3-0 galip geleceğiz" diye konuştu.

Eskişehirli esnaf milli takımın Ermenistan’ı yeneceğine inanıyor

Eskişehirli esnaf milli takımın Ermenistan’ı yeneceğine inanıyor

Eskişehirli esnaf milli takımın Ermenistan’ı yeneceğine inanıyor

Eskişehirli esnaf milli takımın Ermenistan’ı yeneceğine inanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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