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Eskişehirspor 0-5 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde, Eskişehirspor sahasında Altay'a 5-0 mağlup oldu.

Eskişehirspor 0-5 Altay | MAÇ SONUCU

Stat: Eskişehir

Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 65 Onur Arı), Berkay Tanır, Talha Erdoğan (Dk. 34 Alperen Kocabaş) (Dk. 65 Uğur Can Semizoğlu), Buğra Çağlıyan, Kaan Gül (Dk. 64 Sholaja)

Altay: Stackhowiak, Kappel (Dk. 67 Regattin), Paixao (Dk. 88 Kazımcan Karataş), Çağlar Birinci, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça (Dk. 78 İbrahim Öztürk), Thiam, Deniz Kadah (Dk. 67 Erhan Çelenk), Zeki Yıldırım, Mossoro (Dk. 77 Eren Erdoğan), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 13 Kappel, Dk. 48 ve 76 (penaltıdan) Paixao, Dk. 88 Erhan Çelenk, Dk. 90+1 Kazımcan Karataş (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 88 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 75 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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